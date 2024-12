Ilfattoquotidiano.it - L’Italia chiede di cambiare la carbon tax Ue sui prodotti importati: tra le proposte anche la proroga dei permessi gratuiti a inquinare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con l’alibi del “rischio delocalizzazione“, il governo italiano insieme a quelli di Austria, Bulgaria e Poloniaalla Ue di rivedere già l’anno prossimo il Meccanismo di adeguamento delio alle frontiere (Cbam), che prevede la tassazione delle importazioni da Paesi extra europei con regolamentazioni climatiche meno rigorose calcolata in base alla quantità di CO2 incorporata o emessa per la produzione dei beni. La proposta chiave? Rinviare la prevista eliminazione graduale della distribuzione gratuita di “per” alle industrie europee con le maggiori emissioni: dalla siderurgia alla chimica, passando per la produzione di alluminio e cemento. Un phase out che stando al regolamento europeo del 2023 dovrebbe iniziare nel 2026, portando al completo azzeramento di quel privilegio nel 2030 quando entrerà a regime la tassa sui benida Paesi con standard ambientali più permissivi.