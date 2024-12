Ilnapolista.it - L’Atalanta pareggia 1-1 in casa della Lazio. Se il Napoli vincesse…

-Atalanta 1-1. Gasp si ferma dopo 11 vittorie. Se ilvincesse.È finita 1-1 la partita trae Atalanta. Entrambe dimostrano il proprio valore. La squadra di Gasperini si ferma dopo undici vittorie consecutive ma gioca un ottimo secondo tempo. Conferma la propria forza e la propria autorevolezza. Il secondo tempo si è giocato a un porta sola anche se Dia si è divorato il pallone del 2-0. Nel primo tempo meglio lache è andata in vantaggio con Dele Bashiru. Nel finale il pari di Brescianini che chiude un’ottima combinazione tra Zaniolo e Lookman.è in testa con 41 punti, l’Inter è a 40 (deve recuperare la gara di Firenze), ilè a 38. Se oggi (ore 15) la squadra di Conte dovesse battere il Venezia, potrebbe chiudere il 2024 in testa alla classifica. Laè quarta con 35 punti.