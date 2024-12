Ilrestodelcarlino.it - È morto Cesare Ragazzi, l’amico Malagoli: “Un vero genio degli affari, i capelli erano il suo pensiero fisso”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 28 dicembre 2024 – Èvenerdì sera nella sua casa di Bazzano (Bologna) per un malore improvviso, il noto imprenditore e personaggio televisivo diventato famoso dagli anni Settanta per l’invenzione e la promozione pubblicitaria diretta della sua “idea meravigliosa”: ovquella di una ‘protesi tricologica’ (una parrucca) che definiva con l’acronimo ‘Cnc’ (naturali a contatto), applicata direttamente sul cuoio capelluto attraverso un apposito nastro adesivo. Aveva 83 anni, e su quello che lui stesso definì un “parrucchino dinaturali” costruì un’avventura imprenditoriale partita da un’intuizione maturata da una sua precoce calvizie e sviluppata in una cantina del suo paese natale, Bazzano, capoluogo di Valsamoggia. Un’idea di successo, cavalcata con determinazione e lavoro, che fino al 2009, anno in cui la società da lui fondata e con sede a Zola Predosa fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna, aveva aperto ottanta centri in Italia e otto all’estero.