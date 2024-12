Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ricci, tentativo già a gennaio: e c’è un fattore …

Leggi su Pianetamilan.it

Stando alle ultime indiscrezioni ilsarebbe in vantaggio nella corsa a Samuele, e un, in questo senso, potrebbe essere fatto già nel corso della sessione didi. Recentemente, infatti, si è parlato della volontà da parte del club rossonero di muoversi per primo per il centrocampista del Torino. In modo da manifestare al giocatore la propria intenzione nell'averlo a tutti i costi. Allo stesso tempo il Diavolo, con questa mossa, vorrebbe anche anticipare la concorrenza, evitando così di scatenare un'asta che rischierebbe di essere davvero pericolosa a lungo andare. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di '.com'. Secondo quanto riportato, infatti, ilsarebbe intenzionato a provarci già aper il centrocampista italiano.