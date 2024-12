Leone Melillo | La politica sia sempre più vicina a chi soffre e a chi ha bisogno

Leggi su Ildenaro.it

Come ha evidenziato Antonio Tajani, in occasione della sua permanenza a Trivigliano, presso la “Comunità in dialogo”, dove da oltre trent’anni trascorre la Vigilia di Natale, “per risolvere il problema delle carceri dovremmo far scontare la pena ai giovani tossicodipendenti in comunità, affinché la pena serva a recuperare la persona. Un luogo di speranza, dove si recuperano alla vita coloro che si sono persi a causa della droga e delle dipendenze”, perché come ha affermatoAntonio Tajani, “lasiapiùa chied a chi ha”.Una valutazione che invita ad attardarsi con gli istituti penitenziari, sui soggetti affetti da disturbo mentale e sulla povertà educativa. “Chi riceve diagnosi di tossicodipendenza – evidenzia in una nota il prof.– già oggi viene avviato dal SerD intramurario ad un percorso comunitario, stessa cosa dicasi per i soggetti affetti da disturbo mentale, attraverso i Percorsi Terapeutico Riabilitativi Individuali (P.