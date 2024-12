Formiche.net - Le lezioni da apprendere dalla crisi democratica in Georgia. Scrive Terzi

Leggi su Formiche.net

Se è vero che il sale della democrazia sono il dibattito aperto e il confronto libero, allora qualunque cosa avveleni tali beni preziosi, qualsiasi cosa inquini la formazione indipendente di ogni cittadino delle sue idee e dei suoi valori, è un rischio per la tenutadi un Paese. Se poi una massiccia disinformazione s’accompagna a privazioni evidenti di libertà, sovvertimento dello Stato di Diritto e delle strutture elettorali, siamo dinnanzi a metodi autoritari che allontanano uno Statodemocrazia. È quanto sta accadendo in, sempre più nell’orbita della Russia del presidente Vladimir Putin e meno in quella dell’Unione europea.Il 20 dicembre scorso ho avuto l’onore di presiedere, in 4a Commissione Politiche dell’Ue, l’audizione della presidente Salome Zourabichvili, che con coraggio e schiettezza ha raccontato l’inquietudine degli ultimi mesi del popolono desideroso di entrare a far parte della famiglia europea e invece costretto a vedere questo obiettivo tramontare.