Spazionapoli.it - Dalla Georgia, nessun dubbio su Kvaratskhelia: cosa accadrà sul rinnovo

Napoli calcio – ultimissime,non hanno: sarebbe tutto deciso per quanto riguarda il futuro di.La situazione di Khvichacontinua a non essere totalmente tranquilla in casa Napoli. Ildel suo contratto col club azzurro continua inevitabilmente infatti ad essere un tema di discussione molto forte nell’ambiente. Il suo accordo con gli azzurri scade nel 2027, ma l’ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione non soddisfa sicuramente le ambizioni e il talento delno. L’entourage del giocatore continua però a sparare alto e questo porta la società partenopea a restare sulla sua posizione “di forza” creatasi col vechio contratto.In tutto ciò, rimane non affatto da escludere l’ipotesi addio. Nella scorsa estate, era stato molto forte l’interesse del Paris Saint Germain, ma il Napoli chiuse la porta ad ogni possibilità di trattativa.