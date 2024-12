Quifinanza.it - Continua l’espansione globale di Philipp Plein, in arrivo il Grand Park Skyline a Tirana

l marchio, noto per il suo stile audace e innovativo,la sua ascesa nel settore dell’ospitalità. Dopo l’inaugurazione del primo TheHotel a Milano appena tre mesi fa, il brand si prepara a sbarcare all’estero con un accordo esclusivo siglato con la società immobiliare albanese X One, guidata da Ylli Ujka e Cesk Ivanaj.Il progetto prevede la realizzazione del, un imponente complesso situato nella centralissima Rruga Adem Jashari, destinato a ridefinire lodi. Questa partnership punta a integrare lusso, moda e intrattenimento, trasformando la capitale albanese in una destinazione esclusiva.Un’esperienza di lusso firmataLe torri del, progettate dall’architetto di fama internazionale Valerio Olgiati, ospiteranno unHotel con almeno 150 stanze e 100 serviced apartments, pensati per una clientela esigente e sofisticata.