Neymar, anno calcistico da dimenticare ma di nuovo papà: "Stiamo vivendo un momento così…"

Jr ha sicuramente vissuto una stagione calcistica da. A tenerlo ai box è stato un grave infortunio al ginocchio con la nazionale brasiliana che lo ha lasciato fuori dalla Copa America 2024. Altri problemi fisici non gli hpoi permesso di ritrovare il suo potenziale nell'Al Hilal dell'Arabia Saudita. Ma se le belle notizie sul frontelatitano, quelle nella sfera personale sono decisamente molto belle. "uncosì dolce e non potevamo non condividere con voi che LUI ha ascoltato ancora una volta le nostre richieste e ha confermato i nostri progetti. Benvenuta, figlia, che il tuo arrivo sia in buona salute! Ti aspettiamo per completare ancora di più la nostra famiglia. Che Dio ci protegga da ogni male. Amen!”, hscrittoe Bruna Biancardi sui loro profili social, postando un video dell'annuncio.