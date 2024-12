Sport.quotidiano.net - Juve, ipotesi Arabia per Milik. Occhi puntati su Mikautadze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 26 dicembre 2024 – Una occasione al di là delle Alpi, per rafforzare l’attacco. Il Lione vive in mezzo a un monte debitorio fuori controllo e le autorità hanno imposto una retrocessione d’ufficio precauzionale se il club non riuscirà a rimettersi in sesto da qui a fine stagione. Significa fare ingenti plusvalenze sul mercato di gennaio, dove rischia di essere un liberi tutti e con diversi giocatori di talento sul mercato. Come noto, lasonda il mercato attaccanti perché oltre alle dichiarazioni di facciata ‘aspettiamo’, c’è l’esigenza di fornire a Thiago Motta un vice Vlahovic. L’opportunità potrebbe essere colta se l’attaccante polacco dovesse essere ceduto e con il georgianoin uscita proprio da Lione.araba. In tanti suNon è una situazione facile in attacco per la, per due ragioni.