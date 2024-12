Bergamonews.it - CaseItaly Expo 2025 è evento internazionale: alla Fiera di Bergamo dal 12 al 15 febbraio

. Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto alo status di. Questo importante traguardo sottolinea il ruolo di primo piano cherivestirà nel panorama fieristico globale, consolidando la Lombardia come hub di riferimento per l’innovazione, il design e l’eccellenza produttiva. La manifestazione fieristica ha inoltre ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Promosso dall’associazionee da PromoBerg, si terrà dal 12 al 15ladie rappresenterà una vetrina d’eccezione per le imprese italiane e internazionali del settore dell’edilizia, tecniche, materiali e attrezzature. La manifestazione, che rientra nel contesto delle iniziative di promozione del Made in Italy, punta a favorire lo scambio commerciale, culturale e tecnologico tra operatori di tutto il mondo.