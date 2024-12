Anteprima24.it - Benevento, il primo ‘rinforzo’ di gennaio è Pinato: il punto sul mercato giallorosso

Tempo di lettura: 4 minuti“? Se non andrà via nessuno, non arriverà nessuno. Non ho mai creduto che ildipossa risolvere problemi”. E’ stato molto chiaro nei giorni scorsi Marcello Carli sulla strategia che iladotterà a partire dal 2quando si apriranno le trattative per porre rimedio agli eventuali errori commessi in estate. Considerando lo scarso utilizzo, i maggiori indiziati a lasciare il Sannio per fare spazio a qualche possibile volto nuovo sono Agazzi, Carfora e Sena ai quali Auteri ha concesso gli spiccioli in termini di minutaggio. Il, già vicino alla partenza ad agosto, è subito finito lontano dai radar di mister Auteri e pare essere entrato nel mirino dell’Ascoli mentre Carfora e Sena avrebbero bisogno di andare altrove per proseguire il loro processo di maturazione.