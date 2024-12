Quotidiano.net - Strage di nordcoreani al fronte del Kursk: "Oltre mille soldati tra morti e feriti"

Leggi su Quotidiano.net

La collaborazione militare fra la Corea del Nord e la Russia si sta intensificando: secondo il Wall Street Journal, Pyongyang sta aumentando la fornitura di armi a Mosca per la guerra in Ucraina in cambio di denaro e petrolio, consentendo all’armata russa di guadagnare terreno. Dalle immagini satellitari emerge infatti che decine di fabbriche nordcoreane stanno lavorando a pieno regime, riferisce il giornale americano. Con un costo umano che però Kim Jong-un sembra disposto a pagare pur di assicurarsi l’alleanza militare con Vladimir Putin. Migliaia diinviati in supporto all’esercito russo sarebbero infattio rimastial, prevalentemente nel, la regione russa in parte invasa dalle forze di Kiev in estate e che Mosca sta cercando di riconquistare.