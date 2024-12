Ilfattoquotidiano.it - “Non c’è alcuna armonia tra me e Alessandro Basciano, anzi, questo incontro ha prodotto altro materiale per il fascicolo legale”: la rivelazione di Sophie Codegoni

“Unestorto con l’inganno”. Questa è la versione di, in merito ad al servizio apparso sul settimanale Chi dove si immortala l’con l’ex, già denunciato per stalking e minacce.“A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà e si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista ma che, evidentemente, non conosce i fatti.- ha scritto la donna su Instagram – Questa foto, e quelle che verranno, testimoniano unprocurato con l’inganno. Non c’ètra me e il papà di Celine,hainterioreper il”.E ancora: “Io sono andata all’asilo e non ho trovato mia figlia. Tramite avvocati mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare di persona sotto casa ma invece di trovare la cugina, ho trovato lui.