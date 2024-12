Lapresse.it - Babbo Natale si prepara alla vigilia: “Nel 2024 bambini bravissimi, gli adulti un po’ meno”

È presto al mattino al Villaggio di, situato al confine del Circolo Polare Artico, circa otto chilometri a nord di Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese. In questo periodo dell’anno, il sole non sorge fino alle 11 circa, ma ciò non fermae i suoi fidati elfi. Santa Claus dice che gli elfi hanno lavorato sodo perre i regali di tutti: “Stanno lavorando davvero tanto in questo periodo. Sono laboriosi, molto abili, ricordiamocelo, e in realtà stanno facendo tutto loro. Io sono qui solo a incontrare le persone”, afferma.Con la lista diquasi completa, ora è possibile sapere se isono stati buoni o cattivi durante il. “Inell’annosono stati molto buoni. per la maggior parte del tempo,” dice. “Non è necessario essere sempre buoni e bravi, non è possibile, ma la maggior parte del tempo va benissimo.