Terza categoria Girone A Poggio in vetta

Il big-match della dodicesima giornata del"A" giocato sabato sera al "Nardini" di Castelnuovo, tra Cascianae New Team, ha visto la formazione di Giusti prevalere per 3 a 2. Il New Team è passato in vantaggio grazie al gol di Pellegrinotti, ma il Cascianaha pareggiato con Magazzini. I gialloblu sono riusciti a ribaltare il match grazie a Del Giudici e allarete firmata da Pellegrinetti. Grazie a questa vittoria il Cascianaaggancia inalla classifica proprio la capolista New Team, ad una giornata dalla fine deld’andata. Adesso il campionato osserverà la sosta per le festività natalizie e riprenderà sabato 4 gennaio. Da capire se la sfida tra Filicaia Diavoli Rossi e Calcistica Popolare Trebesto, rinviata a causa del ghiaccio, verrà recuperata mercoledì 8 gennaio.