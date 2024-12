Lanazione.it - “Il 24 e il 31 dicembre negozi chiusi alle 18”, è la richiesta dei sindacati toscani

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 232024 - Chiusure anticipate il 24 e il 31per permettere ai lavoratori del commercio di trascorrere le festività in famiglia. È questa la proposta avanzata dai segretari generali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Toscana – Stefano Nicoli, Alessandro Gualtieri e Marco Conficconi –associazioni di categoria regionali, tra cui Confcommercio Toscana, Confesercenti Toscana, Legacoop Toscana, Ancc e Dmo. «Siamo a chiedervi di farvi promotori, presso le numerose società e cooperative che fanno riferimentovostre associazioni, di una chiusura al pubblico entro le ore 18 nelle giornate del 24 e del 31», si legge nella lettera inviata dai. Unache nasce dalla consapevolezza che, in queste giornate e orari, i fatturati non subiscono incrementi significativi, mentre aumentano i costi gestionali e le tensioni con i dipendenti.