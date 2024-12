Secoloditalia.it - Dai trap sessisti agli zombie, un’altra “gualtierata”: chi invita al concertino “taroccato” di Capodanno

La cronaca grottesca di un Concerto diesplode in faccia al sindaco di Roma Gualtieri. Dopo l’allontanamento di Tony Effe, è corso ai ripari rimediando un altro po’ di ridicolo. Sono stati interpellati in fretta e furia vecchie glorie per mettere una toppa: la Pfm, l’Orchestraccia e gli Earth Wind and Fire per un concerto diventato unche non si realizzerà più al Circo Massimo ma a Piazza del Popolo. Dove sta il ridicolo? Sta nel fatto che si tratta di”. Il sindaco ingaggia anche i morti, gli zombi e le controfigure di band di cui rimane solo il nome. La EWF è una band storica, nata a Chicago nel 1969: tra gli anni ’70-’80 vendette 90 milioni di dischi e vinse 5 Grammy Awards. Ma della band pochi sono i sopravvissuti . Maurice White, il leader storico, è deceduto nel 2016.