Caos treni, Italia bloccata da un guasto: ritardi e cancellazioni per chi rientra a casa per Natale

ferrovie in, proprio nelle ore che precedono le feste.Un problema alla linea elettrica sulla linea Bari-Pescara ha avuto immediati risvolti sulla circolazione deiAlta Velocità, InterCity e regionali. Problema risolto grazie all’intervento dei tecnici di Rfi.Leggi anche:Come riportato dal Corriere della Sera, lircolazione deiè in affanno, nella mattina del 23 dicembre, tra la Puglia e il Molise. Sulla linea Bari-Pescara, tra Campomarino (in provincia di Campobasso) e Chieuti (nel Foggiano), si è verificato un problema alla linea elettrica, provocato con ogni probabilità da un fulmine. L’intervento dei tecnici di Rfi ha consentito di risolvere il problema nel giro di qualche ora. Le ripercussioni sulla circolazione dei convogliMa ilha avuto immeati risvolti sulla circolazione deiAlta Velocità, InterCity e regionali.