Superguidatv.it - Stanotte a Roma con Alberto Angela: quando in tv, ospiti e anticipazioni

Alberocon ‘‘ ci guiderà, la notte di Natale, alla scoperta delle meraviglie della Città Eterna. Dopo il successo degli anni passati dove il divulgatore scientifico aveva mostrato le bellezze di Napoli, Milano e Parigi, arriva ora la Capitale. Vediamo insiemeandrà in onda la puntata., la città Eterna raccontata daDal 2015 va in onda sulla Rai ‘a.’, una serie di documentari su luoghi ricchi di storia e cultura presenti in Italia. La particolarità del programma consiste che le riprese sono solo di notte e a curarlo è. Dopo aver visto lo scorso anno lo speciale dedicato alla capitale francese, ora il divulgatore torna nel nostro paese, in un viaggio che ci catapulterà nella Città Eterna.L’appuntamento con ‘‘ è infatti previsto per la notte di Natale, il 25 dicembre 2024 alle ore 21.