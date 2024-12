Ilfattoquotidiano.it - Salvare gli animali non basta: nei santuari restituiamo loro dignità. È per questo che ci serve sostegno

di Rete deidiLiberi* Uno diliberi è un luogo magico, un’oasi nel deserto fatta di bellezza e serenità, dove il mondo è capovolto, dove glinon lavorano ma si riposano e gli esseri umani lavorano per; è un luogo di accoglienza percosiddetti “da reddito” in cerca di una casa, che nasce in risposta ad una emergenza. l’emergenza dovuta ad un sequestro, una cessione, un’attività che chiude. Si trovano infatti rifugiati all’interno della struttura generalmente cavalli, asini, mucche, maiali, capre, pecore, galline, anatre, e tutte le altre specie che l’uomo ha creato e selezionato solo per un proprio obiettivo, un proprio utilizzo, peggiorando sempre laqualità di vita, oltre che privandoli della libertà.Ma l’obiettivo di uno non è solo quello direstituendo, libertà e rispetto.