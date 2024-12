Calciomercato.it - “Impresentabile”: il vantaggio non basta, bufera durante Monza-Juve

Leggi su Calciomercato.it

Un calciatore bianconero finisce sotto accusala partita di questa sera: i tifosi non lo salvano Lantus parte bene contro il, trova quasi subito il gol con McKennie, ma si fa pareggiare poco dopo da Birindelli.“”: ilnon(LaPresse) – Calciomercato.itUn gol che ha sorpreso un po’ tutti, visto che i bianconeri sembravano agevolmente in controllo del match. I brianzoli, invece, hanno trovato il gol dell’1-1 al termine di una bell’azione corale che ha però trovato la complicità della retroguardia bianconera. McKennie non è stato impeccabile, mentre Kalulu ha dormito sull’inserimento del calciatore delche è riuscito a colpire la palla a volo indisturbato e battere Di Gregorio.Una dormita che i tifosi dellantus hanno sottolineato in maniera perentoria, prendendosela soprattutto con l’ex calciatore del Milan.