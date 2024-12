Pianetamilan.it - Verona-Milan, Terracciano: “Ho sofferto molto, ma ora so di poter crescere”

Filippo, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sua prestazione: "Era importante per me entrare con l'atteggiamento giusto, quando non si gioca con continuità è difficile farsi trovare con la giusta attitudine. Abbiamo fatto la partita che c'era da fare, era difficile oggi". Sulla sfida con Suslov: "Anche quando ci allenavamo insieme era una guerra tra noi due, abbiamo un carattere combattivo, ma se c'è il massimo rispetto fra noi due. Sono state botte fra amici diciamo". Sul percorso al: "Devo dire che hol'adattamento, non solo perché è il, ma anche perché era la prima volta che andavo via di casa.