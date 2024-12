Lapresse.it - Reggio Calabria, minorenne violentata in gruppo e filmata: tre arresti

Tre giovanissimi della provincia disono stati arrestati dalla polizia di stato e portati nel carcere minorile con le accuse di violenza sessuale diaggravata su unacommessa a più riprese fra il gennaio 2022 e novembre 2023. Gli indagati, all’epoca minori, avrebbero abusato sessualmente della giovane senza il suo “consenso” costringendola ad accettare di esseree deridendola con insulti “in spregio della figura femminile“.L’ordinanza di custodia cautelare nell’Istituto penale per i minorenni è stata disposta martedì dal gip per i minorenni disu richiesta della Procura per i minori guidata dal Procuratore Roberto Placido di Palma ed eseguita questa mattina all’alba da agenti della polizia di stato del Commissariato distacco di Palmi con equipaggi del Reparto prevenzione crimine-sud orientale di Siderno.