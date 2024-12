Ilrestodelcarlino.it - Per il Piceno un 2024 drammatico. La Cna: "Boom di imprese chiuse"

La Cna di Ascoli chiude la sua tribolata annata con un occhio rivolto al 2025, ma ben consapevole dei tanti momenti difficili affrontati nel corso dell’anno solare ormai giunto al termine. Ieri mattina l’associazione di categoria ha voluto cogliere l’occasione per fare un bilancio. Gli ultimi mesi avrebbero dovuto segnare il tanto atteso rilancio economico e invece, ancora una volta, si è dovuti assistere a nuove criticità che non hanno permesso all’imprenditoria locale di voltare definitivamente pagina. Secondo i dati elaborati dal centro studi Cna Marche sulla base delle statistiche fornite dalla Camera di Commercio, la provincia picena ha visto un crollo dellepresenti. "A fronte delle 18.735contiamo circa 445 in meno rispetto alle 19.180 attive nel novembre 2023 (-2,3%) – commenta il direttore Francesco Balloni –.