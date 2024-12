Jessica ha fatto l’amore con lui Grande Fratello il gossip bomba E ora l’altro è terrorizzato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Adesso alpuò veramente succedere di tutto. L’ultima scoperta è su due concorrenti,e il coinquilino e ora si sta per scoprire tutto. Lui infatti ha il terrore che ormai si sappia tutto, ovveroi che sono andati a letto insieme, dato che nella prossima puntata in diretta dovrebbero essere riferiti tutti i dettagli di questo rapporto, che cambierebbe ogni tipo di scenario.Negare sarebbe difficile e quindi ilpotrebbe avere un ambiente infuocato.e lui lo avrebbero tenuto nascosto fino a questo momento, anche perché non potrebbero dirlo apertamente. Lui non è afsingle, dunque la situazione potrebbe esplodere definitivamente.Leggi anche: “Ma come.”., la scoperta su Federica e Stefano e subito polemica, due concorrenti a letto insieme: “Lunedì sarà il caos”La segnalazione è arrivata all’influencer Deianira Marzano, che l’ha subito proposta ai suoi follower.