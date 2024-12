Sport.quotidiano.net - Genoa-Napoli 1-2, Meret e il palo salvano gli azzurri. Balotelli sfiora il gol

Genova, 21 dicembre 2024 - Ilbatte ilgrazie ad Anguissa, Rrahmani e soprattutto, che salva a più riprese la sua porta, cedendo di fatto solo a Pinamonti all'alba della ripresa. I rossoblù, sotto di 2 dopo appena 23' di gioco, nei qual c'è anche la traversa colpita da Lukaku, sembrano riaprire la contesa, ma in realtà il tanto atteso, e probabilmente meritato, pareggio non arriva mai. Il portiere ospite indossa il mantello del supereroe e vola su Pinamonti, Badelj e sul neo entrato, proteggendo una vittoria preziosa per gli, che in attesa delle altre partite tornano in testa alla classifica. Le formazioni ufficiali Vieira sceglie un 4-3-3 aperto da Leali, protetto da Sabelli, Bani, Vasquez e Martin: a centrocampo ci sono Frendrup, Badelj e Miretti, mentre in attacco tocca a Zanoli, Pinamonti e Vitinha.