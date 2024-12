Dal dossier Caritas dati preoccupanti sulla povertà in provincia di Pistoia | anche per chi lavora

Leggi su Corrieretoscano.it

, idelladiarrivano dai centridella Diocesi. Crescono gli accessi, diminuisce il divario fra italiani e stranieri e fra i connazionali la maggioranza sono gli over 65. Ad allarmare è il lavoro povero. Sono entrati a sistema iraccolti dai 39 centri di ascolto delle Diocesi die di Pescia, guidate in persona episcopi da monsignor Fausto Tardelli, e le analisi che sono possibili abbracciano tanti aspetti.“La collaborazione fra le due diocesi è certamente un’esperienza arricchente – sottolinea il direttore della, Marcello Suppressa -. I due territori sono molto diversi ele esperienze pastorali finora vissute. La situazione generale,a livello nazionale, è caratterizzata da una crisi che non tende a subire un cambiamento.