Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Ghisolfi cerca rinforzi sulla destra: spunta Ratiu del Rayo Vallecano

“Sul mercato vogliamo migliorare la squadra su 2-3 posizioni, ma come ha detto mister Ranieri non vogliamo intervenire tanto per. Vogliamo prendere giocatori che migliorano la squadra con mentalità e qualità“. Queste le parole pronunciate dal direttore sportivo dellaFlorentprima della partita in Coppa Italia contro la Sampdoria. La dirigenza giallorossa guarda con attenzione al mercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri e uno degli obiettivi è di consegnare al tecnico un laterale destro affidabile e pronto a fare la differenza. Interesse perL’esterno destro era una delle priorità della scorsa estate ma la lacuna non è stata colmata. La necessità di intervenire in quella posizione è evidente: né Celik né Saud Abdulhamid hanno offerto garanzie costanti, mentre il giovane Sangaré non è mai stato impiegato.