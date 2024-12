Pianetamilan.it - Montezemolo smentisce le voci: “Non sarò il presidente della Lega Serie A”

Leggi su Pianetamilan.it

Luca Cordero diha smentito leche lo accostavano alla presidenzaA, in vista dell’Assemblea che oggi sarà chiamata per la seconda volta a votare il rinnovo dei vertici. In una dichiarazione all’ANSA, l’exdi Ferrari e noto imprenditore ha voluto chiarire la sua posizione: “Ho visto che il mio nome circola per la presidenzacalcio. Ringrazio i molti che hanno pensato a me, ma sono molto impegnato a viaggiare. con Italo”, ha spiegato. La situazione inè tesa, poiché alla prima tornata di votazioni il candidato favorito, Simonelli, ha ottenuto 13 preferenze, ma per essere eletto è necessario raggiungere quota 14. Il voto di oggi si preannuncia cruciale per il futuroA e del Milan, maha deciso di non entrare nel gioco delle ipotesi, preferendo concentrarsi sui suoi impegni professionali.