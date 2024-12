Iltempo.it - Giallo di via Poma, il caso non è chiuso: respinta la richiesta di archiviazione

Ilnon è. Il Gip di Roma, Giulia Arcieri, ha rigettato ladisull'omicidio di Simonetta Cesaroni e ha disposto nuove indagini, indicando ai pm di approfondire il ruolo dei servizi segreti suldi via, irrisolto da 34 anni. La nuova inchiesta parte da un esposto dell'avvocato Claudio Strata che, secondo alcune indiscrezioni raccolte in Procura, avrebbe avuto una segnalazione da un generale del Sisde in pensione. Un altro ex 007, Sergio Costa, sarà sentito dai pm, così come l'ex questore Carmine Belfiore. "Sono contento che la procura stia indagando sulla pista segnalata dal mio legale - dichiara a LaPresse Mario Vanacore, il figlio del portiere dello stabile in cui Simonetta è stata uccisa il 7 agosto 1990 con 29 colpi di tagliacarte -.