Iodonna.it - Fondazione Santa Rita: ippoterapia e canottaggio per persone con autismo

Sostenere l’inclusione dei fragili attraverso lo sport, in particolare l’e laterapia: è questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Il futuro è rosa” promossa dada Cascia ETS. La campagna si rivolge a ragazzi e giovani adulti con disabilità intellettiva e. Disabilità e viaggi in aereo: i diritti dei passeggeri X Lapunta a raccogliere 170mila euro per sostenere i due progetti che aiutano i ragazzi ad acquisire sicurezza, a rafforzare le relazioni, l’autocontrollo e l’autostima ma anche a sviluppare i loro talenti.