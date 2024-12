Cityrumors.it - Pavia, 30enne morta durante il parto con il figlio | Aperta un’inchiesta per omicidio colposo: il punto della situazione

Leggi su Cityrumors.it

Avrebbe avuto una crisi respiratoriail travaglio e non sarebbe sopravvissuta, né lei né il suo piccolo Sasha. Ildelle indaginiL’avrebbero chiamato Sasha ed, in effetti, così si è chiamato per il breve tempo che è rimasto in vita: il neonato, infatti, è nato vivo ma poco dopo i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso. Andreea Antochi, di 30 anni, è inveceil lunghissimo travaglio.un’indagine per capire cosa sia successo: obiettivo è comprendere le eventuali responsabilità dei sanitari nel gestire quello che, fino a pochi minuti prima che laprecipitasse, sembrava unsenza complicanze.il: niente da fare per lei e il neonato (cityrumors.it / ansafoto)OriginariaRomania, Andreea Antochi viveva con l marito a Villanterio, in provincia di