Ilrestodelcarlino.it - Nuovi contributi per attività commerciali nel centro storico di Imola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in arrivo per chi, nonostante le difficoltà del periodo, vuole avviaree artigianali in città. E in particolare in. Il Comune ha dato infatti il via libera a un bando da 75mila euro. Si tratta di un avviso pubblico aggiuntivo a quello emanato nei mesi scorsi, legato alla legge regionale 41, per il quale sono state presentate 16 domande che verranno finanziate in base al punteggio raggiunto. Attraverso questo nuovo bando, ogni impresa avente diritto può puntare a ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20mila euro, pari al massimo al 70% delle spese ammissibili. L’avviso si rivolge a: micro, piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti, purché interessate ad avviare una nuova unità locale neldi; oppure adche operano in locali situati al piano terra con vetrine affacciate su spazi pubblici o privati ad accesso pubblico.