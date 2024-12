Ilveggente.it - Gratta e vinci al sapore di hot dog: sorpresa da leccarsi i baffi

, la dea bendata colpisce quando meno te lo aspetti: fame e fortuna binomio vincente.Non tutte le persone che sbancano il jackpot del Superenalotto, oppure beccano premi milionari sotto la patina argentata dei, sono giocatori incalliti. Sapete com’è che si dice, no? Talvolta, più che la costanza viene premiata, infatti, la cosiddetta fortuna del principiante.aldi hot dog:da– Ilveggente.itEcco, tantissimi giocatori, oggi milionari, non avevano mai visto, prima di diventare ricchi, un grattino oppure una schedina. Hanno giocato per puro sfizio, magari addirittura per caso, salvo poi scoprire che la dea bendata aveva deciso, in maniera del tutto inaspettata, di premiare il loro coraggio e l’audacia che avevano mostrato tentando il tutto per tutto.