Secoloditalia.it - Tragedia al Policlinico di Pavia: madre e figlio perdono la vita durante il parto

Un dramma straziante si è consumato alSan Matteo dilail. La giovane donna, 30 anni, di origine romena e residente a Villanterio insieme al marito, era ricoverata nel redi Ostetricia quando un’improvvisa crisi respiratoria ha trasformato la sua dolce attesa intrasformato in: il tentativo disperato dei mediciNonostante gli sforzi incessanti dello staff medico, durati oltre un’ora, la donna è andata in arresto cardiaco e non si è più ripresa. Nel tentativo disperato di salvare il bambino, i medici hanno proceduto con un taglio cesareo d’urgenza, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico super fare luce su eventuali complicazioni che possano aver condotto a questa drammatica conclusione.