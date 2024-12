Quotidiano.net - TikTok, emissioni record di anidride carbonica: 50 milioni di tonnellate nel 2023

Roma, 18 dicembre 2024 - Anche i social network inquinano e tra di loro c'è chi, come, impatta maggiormente sull'ambiente in maniera negativa. Secondo un'analisi condotta da Greenly, società di consulenza ambientale con sede principale a Parigi, un utente digenera annualmente una quantità di gas serra pari a quelli prodotti da un'auto a benzina che percorre circa 197 km. Basti pensare come il valore di carbonio prodotto ogni anno dalla piattaforma cinese sia maggiore a quello rilasciato dall'intera Grecia. Questo avviene perché ogni attività esercitata in un social network, da un like a una condivisione fino a un semplice click, consuma energia elettrica che nel momento in cui viene prodotta emette nell'atmosfera molecole di. "L'intero algoritmo di- spiega il Presidente di Greenly, Alexis Normand - è costruito attorno alla massificazione dei video.