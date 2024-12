Sport.quotidiano.net - Serie A2, il club che ospiterà l’Unieuro il 29 ha perso l’amministratore unico e silurato coach Dalmonte per Mecacci. Terremoto a Nardò, in società e in panchina

Acque parecchio agitate ache nel giro di otto giorni haPaolo Avantaggiato, amministratorenonché direttore generale della, che si è dimesso, e che poi lunedì, dopo la sconfitta di Cento, ha deciso di esonerare l’allenatore Luca. Il nuovo tecnico della formazione pugliese, che domenica 29 dicembreproprio, è il senese Matteo, classe 1986, che nelle ultime cinque stagioni ha allenato Cento., che attualmente è 17ª in classifica con un bilancio di 5 vittorie e 11 sconfitte, è reduce da un successo nelle ultime otto gare, quello in casa contro Cividale 84-77 mercoledì 11, vittoria che ha interrotto quindi unadi sei sconfitte di fila. L’inizio di stagione della squadra pugliese aveva lasciato ben sperare. Infatti dopo aver cominciato con tre sconfitte nelle prime tre giornate, i ragazzi dihanno vinto quattro partite su cinque con successi da sottolineare come quello in casa contro la Fortitudo, quello nel derby a Brindisi e poi quello in casa contro Rieti.