Lettera43.it - Sanremo, Carlo Conti rivela lo scherzo: «Il 31esimo Big? Siani e Pieraccioni»

Non ci sarà nessunin gara al Festival di2025. Era infatti tutto unomesso in scena dal direttore artistico e conduttore, che ha svelato l’inganno durante una sua ospitata telefonica al programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. «Qualcuno però ci è cascato», ha ironizzato ai microfoni di Giorgio Lauro e Marisa Laurito. Ha poi confermato che la nuova coppia inedita sul palco dell’Ariston sarà composta dal duo comico Leonardoe Alessandro: «Hanno già modificato il titolo del loro film da Io e te dobbiamo parlare (in sala dal 19 dicembre, ndr.) e Io e te dobbiamo cantare». Incalzato dagli speaker, ha lasciato intendere che Geppi Cucciari sarebbe in lizza per il ruolo di co-conduttrice. «Volevi dirle qualcosa?», ha detto Lauro alla domanda disull’assenza dell’attrice in studio.