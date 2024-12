L’80enne che ha fatto arrestare quello che voleva truffarla | Sono anziana ma ancora sveglia

Leggi su Open.online

, ma». La signora Rosa, storica residente dei Parioli a Roma, ha 80 anni. Ma è«in grado di capire quando qualcuno mi vuole truffare, per questoriuscita a farlo». Lunedì Rosa ha mandato in galera un 30enne napoletano. Mentre qualche giorno fa un gruppo di malviventi ha estorto a una signora 5mila euro. A Rosa però no. Anche lei ha ricevuto una chiamata in cui si diceva che suo figlio fosse in difficoltà, racconta oggi al Messaggero. «Mi hanno chiamata al numero fisso che si può trovare sulle pagine bianche. Secondo me è così che queste persone scelgono le vittime. Non si tratta di un singolo, dietro c’è una regia ben organizzata, come mi hanno confermato poi gli agenti ringraziandomi di averli aiutati a prendere uno dei componenti», dice nell’intervista di Lucia Urbani.