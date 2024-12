Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni 19 dicembre: Emir rinchiude Nihan in casa, mentre Zehir scopre prove cruciali

Leggi su Movieplayer.it

Ecco ledella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata. Anteprima della trama diper la puntata in onda giovedì 19alle 14.10 su Canale 5:reagisce con violenza alle minacce di. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo,e i suoi uomini rintracciano Halil Sevketli, figura chiave per smascherare i segreti della Kozcuo?lu Holding, ma la situazione si complica con l'intervento degli uomini di, dando vita a una corsa contro il tempo per proteggere .