Metropolitanmagazine.it - Sabrina Colle, chi è la giovane fidanzata di Vittorio Sgarbi: “Sesso? Lo abbiamo fatto solo poche volte in 20 anni”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, classe 1973, è un’attrice, modella ed è anche ladel noto critico d’arte e politico. La relazione conè molto seria e dura dal 1998. La storia d’amore tradura da più di 25ed è soprattutto basata sulla fiducia e sulla sincerità ma non sulla “fedeltà fisica”. A spiegare il loro amore fu proprionel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Stiamo insieme da 25e losei o sette. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una cosa buffa, anche disarmonica. Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello. Lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me. Io l’ho conosciuto che ero una ragazzina.