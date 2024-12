Oasport.it - Quando gareggiano Van der Poel e Van Aert nel ciclocross: calendario gare e gli scontri diretti previsti

Leggi su Oasport.it

Si preannuncia un inverno scoppiettante per ilinternazionale, soprattutto grazie all’imminente ritorno alledi due fenomeni come Wout Vane Mathieu Van der. I due grandi rivali hanno già annunciato il rispettivoe si incroceranno in quattro occasioni, tra il 23 dicembre ed il 25 gennaio, regalando agli appassionati della disciplina nuovi capitoli di un dualismo meraviglioso.Il belga della Visma prenderà parte solamente a sei competizioni nel fango, mentre l’olandese della Alpecin ha selezionato ben undici eventi tra cui i Campionati Mondiali di Lievin (2 febbraio) in cui andrà a caccia del settimo titolo iridato della carriera. Il primo testa a testa tra Vane Van derè atteso tra meno di una settimana, il 23 dicembre, in una tappa del Superprestige a Mol.