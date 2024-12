Udine20.it - “Il miracolo Staatgymnasium”: aveva sede a Gorizia la scuola che insegnava il multiculturalismo

La scrittrice Marina Bressan, accompagnata dalla voce recitante di Tullio Svettini, racconterà l’istituzione scolastica in tutta la sua avanguardia– Nel tentativo di raccontare i mille volti di, “Mosaici d’Europa”, rassegna organizzata dal Teatri Stabil Furlan proprio nel capoluogo isontino – grazie alla collaborazione organizzativa di Antonio Devetag, e promossa dalla Regione Autonoma Fvg, dal Comune di, dall’ARLeF e Fondazione Carigo, in collaborazione con i Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Vila Vipolže e del Kulturni Dom – ha in programma, per martedì 17 dicembre, alle 18, al Trgovski Dom (corso Giuseppe Verdi, 52), un incontro dedicato a “Il”,a cura della scrittrice e germanista Marina Bressan, che sarà accompagnata dalla voce recitante di Tullio Svettini, regista e attore.