Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2024 ore 15 | 30

DEL 15 DICEMBRE ORE 15.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIOSI SEGNALANO SOLO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDOE SULL’APPIA, ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA.ORA LE NOTIZIE DALLA CAPITALEPREVISTA PER LE ORE 16 DI OGGI LA RIAPERTURA DELLA TANGENZIALE, NEL TRATTO DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE STADIO, TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS, A SEGUTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE FONO-ASSORBENTI.INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO:CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITàFIRENZE PER UN GUASTO TRA SETTEBAGNI E CAPENA. RICHIESTO L’INTERVENTO DI TECNICI, I TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITà PPOSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI.