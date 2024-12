Ilrestodelcarlino.it - Sedicenne accoltellato da un coetaneo fuori dalla scuola a Piacenza

14 dicembre 2024 –davanti alla, identificato ilche l’ha ferito. L’aggressore, anche lui uno studente di 16 anni, si è costituito presentandosi in caserma insieme alla madre. L’accoltellamento è accaduto l’altro pomeriggioda unasuperiore professionale di. La vittima è stata colpita da due fendenti: uno alla schiena e l’altro al fianco. Il ferito non versa in gravi condizioni. Lite violenta tra studenti Tutto è iniziato con una lite, poi degenerata in violenza. Tutta la dinamica è ancora da chiarire e le indagini sono in mano alla procura dei Minorenni di Bologna. L'autore delle due coltellate, che hanno raggiunto alla schiena e a un fianco l'altro studente, poche ore dopo si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine insieme alla madre, indicando anche il luogo dove aveva gettato il coltello.