Migranti il governo insiste sulla soluzione albanese Piantedosi | Siamo nel giusto non abbiamo torto un capello a nessuno

Leggi su Open.online

Sul palco di Atreju continuano a sfilare i ministri delMeloni e, nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, tocca a Matteoaffrontare il tema immigrazione. Lo fa dialogando con Yvette Cooper, sua omologa nel Regno Unito, moderati da Enrico Mentana. Il titolare del Viminale si sofferma a lungo sul caso dei centri percostruiti dall’Italia in Albania: un’operazione controversa, sia per i costi – si stima una cifra complessiva di quasi un miliardo di euro – sia per il profilo giuridico. Tant’è che, al momento, le strutture sono vuote., tuttavia, non mostra dubbibontà dell’iniziativa: «Noiconvintissimi di essere dalla parte del, dell’applicazione del diritto, nonun, assicuriamo in quel centro il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, lo facciamo secondo regole moderne di civiltà e anche giuridica.