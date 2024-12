Lapresse.it - Giustizia, Nordio: “Con stop a referendum inevitabili conseguenze per governo”

“Io auspico ilsulla riforma dellaperché per un argomento così delicato l’ultima parola deve essere quella del popolo. Certo”, se non dovesse passare “delleci sarebbero” per il. Così il ministro della, Carlo, intervenendo ad Atreju nel corso del panel ‘Separazione delle carriere: una riforma che l’Italia attende da trent’anni – La via italiana per unagiusta, più efficiente e più efficace’.“Però attenzione, non vorrei che un domani undi questo tipo fosse, come avvenuto in altri casi, personalizzato:sì,no. Questo non sarà, e dico sarà perché sono certo che il Parlamento approverà la legge costituzionale”, un“né contro la magistratura né contro il. Si tratta di vedere se volgiamo vedere un assetto costituzionale che sia in linea con quello che è l’ordinamento generale degli Stati democratici e liberali che hanno una separazione netta tra pm e accusatori, tra giudicanti e giudicati, e con una Corte disciplinare che non sia formata dalle stesse persone che devono essere giudicate da questa”, ha concluso il Guardasigilli soffermandosi sulla possibilità di approvare la riforma senza passare per il: “Direi che non c’è questa possibilità.