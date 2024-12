Calciomercato.it - Giuntoli accelera: doppio incontro e nuovo titolare per Thiago Motta

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore bianconeroOrmai è il segreto di Pulcinella: la Juventus attingerà dal mercato di gennaio per undifensore e rimpolpare così il reparto arretrato orfano per il resto della stagione di Bremer e Cabal.Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itIl settore difensivo resta in emergenza e nell’ultimo match vinto contro il Manchester City in Champions League in panchina c’era soltanto il baby Rouhi come ricambio per. Gatti e in particolare Kalulu stanno facendo gli straordinari da inizio ottobre al centro della difesa e anche capitan Danilo ha trovato maggiore spazio di recente, sia in mezzo che sulle corsie laterali. Quindi d’obbligo l’arrivo alla Continassa di untassello, come confermato in più occasioni anche Da Dt Cristiano