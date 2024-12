Calciomercato.it - Genoa, ribaltone UFFICIALE: cambia il CDA del club rossoblù

Leggi su Calciomercato.it

Giornata importante per il, le ultime novità dalcon le modifiche al Consiglio d’Amministrazione: ecco i nuovi membriE’ un momento di grandi novità e trasformazioni per il, che stando pelle in campo e fuori. I, dopo l’addio di Gilardino, sono passati alla gestione Patrick Vieira in panchina, iniziata con il piglio giusto con 5 punti nelle ultime tre gare. Non sarà facile confermarsi contro il Milan, ma i liguri cercheranno di conquistare un altro risultato positivo per tenersi al di fuori della zona retrocessione. Ma è il momento deimenti anche all’interno della società.il CDA del– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Quest’oggi, infatti, si è tenuta una importante assemblea dei soci per il Grifone, che aveva diversi punti di interesse nel proprio ordine del giorno.